POL-HH: 221221-4. 50-Jähriger in Hamburg-Wellingsbüttel ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots) - Zeit: 21.12.2022, 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet Im Zusammenhang mit illegalen CBD-Produkten haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mehrere Objekte in Hamburg durchsucht. Die Durchsuchungen erfolgten in zwei voneinander unabhängigen Verfahren. Im Fokus der Ermittler standen insbesondere ein Kiosk in Eimsbüttel, ein ...

mehr