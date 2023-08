Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mülleimer brennt

Zu einem brennenden Mülleimer wurden die Feuerwehr und die Polizei am frühen Mittwochmorgen kurz nach 4.30 Uhr in die Gartenstraße alarmiert. Die Flammen wurden von den Polizeibeamten zunächst mittels Feuerlöscher eingedämmt und von der Feuerwehr komplett abgelöscht. Außer an der Mülltonne entstand kein weiterer Schaden. Die Ursache für den Brandausbruch ist unklar.

Weingarten

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Abt-Hyller-Straße gefordert. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 25-jähriger Audi-Lenker die Waldseer Straße stadtauswärts. Zeugen zufolge soll er an der Einmündung der Abt-Hyller-Straße die für ihn Rot zeigende Ampel übersehen haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Hier kam es zur Kollision mit dem Audi einer 64-Jährigen, welche aus Richtung Basilika kommend bei Grün auf der Abt-Hyller-Straße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Wangen im Allgäu

Radfahrer stürzt und verletzt sich

Bei einem Fahrradsturz schwer verletzt hat sich ein 71-jähriger Rennradfahrer am Mittwochnachmittag kurz vor 17.30 Uhr auf der K8044 zwischen Gießen und Lochhammer. Der Mann war in einer Gruppe von mehreren Radlern unterwegs und touchierte mutmaßlich aus Unachtsamkeit das Hinterrad eines Vorausfahrenden. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich trotz Fahrradhelm schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein dem 71-Jährigen nachfolgender Radfahrer stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt. An den beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Streit zwischen Radfahrer und Pkw-Lenker

Mit polizeilichen Ermittlungen endete der Streit dreier Personen am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Ravensburger Straße. Vorangegangen war möglicherweise ein Fahrmanöver der zwei Männer in einem Pkw, durch welches sich der Radfahrer erschrak und zu Fall kam. Im Anschluss soll der 27-jährige Radler die Pkw-Insassen mehrfach beleidigt und versucht haben, eine Weiterfahrt zu verhindern. Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf einer der Männer aus dem Fahrzeug den Radfahrer am Boden in den Schwitzkasten genommen haben soll. Das Polizeirevier Wangen ermittelt zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich am Mittwochvormittag ein unbekannter Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle in der Lindauer Straße entfernt. Der Unbekannte streifte zwischen 9.00 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Amtsgerichts mutmaßlich beim Rangieren einen dort geparkten VW Eos. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Mit Nacktaufnahmen erpresst

Weil er sich im Internet zu freizügig zeigte, wurde ein 50-Jähriger am Sonntag von einer bislang Unbekannten erpresst. Die Frau hatte über ein soziales Netzwerk Kontakt zu dem Mann aufgenommen. Nach belanglosem Gesprächsauftakt wurde dieses über einen Kurznachrichtendienst weitergeführt und entwickelte sich in eine sexuelle Richtung. Hier kam es zu mehreren Videotelefonaten und dem Austausch von Nacktaufnahmen. Plötzlich drohte die Unbekannte damit, die aufgezeichneten Bilder des 50-Jährigen zu veröffentlichen, sofern er nicht bereit sei, eine Geldzahlung zu leisten. Zur Untermauerung der Forderung sandte die Unbekannte Auszüge aus der Freundesliste des 50-Jährigen als mögliche Adressaten. Aus Angst vor Repressalien überwies der Geschädigte daraufhin einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag, bevor er sich an die Polizei wandte. Diese ermittelt nun wegen der Erpressung und warnt in diesem Zusammenhang abermals vor dieser unter dem Namen "Sextortion" bekannten Masche. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion.

Leutkirch

Hoher Sachschaden nach Brand

Zum Brand eines Holzhäckslers kam es am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr auf dem Wertstoffhof im Unteren Auenweg. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts brach im Bereich des Maschinenraums ein Feuer aus, welches trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr das Gerät zerstörte. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Streit um Parkplatz endet mit Polizeieinsatz

Offenbar der Streit um einen Parkplatz führte am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr in der Ölmühlestraße zum Einsatz zweier Polizeistreifen. Einer der Beteiligten hatte die Beamten alarmiert und angegeben, dass möglicherweise auch ein Messer im Spiel sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 58-jährige Anrufer zuvor mit einem 27-Jährigen aneinandergeraten war. Dabei soll er den Jüngeren zunächst verbal und durch Gesten beleidigt haben, woraufhin jener den Älteren mit den Fäusten auf den Rücken geschlagen haben soll. Ein Messer konnten die Beamten bei dem 27-Jährigen nicht auffinden. Gegen beide Beteiligten wird nun strafrechtlich ermittelt.

