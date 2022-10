Polizei Münster

POL-MS: Ermittlungserfolg innerhalb von fünf Stunden - Polizei in Wiesbaden stoppt gestohlenen Lieferwagen aus Münster

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei in Wiesbaden stoppten am Donnerstagabend (20.10., 21:30 Uhr) einen Lieferwagen auf der Autobahn 3 nur fünf Stunden, nachdem dieser in Münster gestohlen worden war.

Am Nachmittag (16:30 Uhr) ließ ein Lieferant den Ford Transit an der Straße Am Lindenkamp kurz unbeaufsichtigt stehen, um ein Paket abzugeben. Als er hörte, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr, bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeugs.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei schrieben den mit Paketen beladenen Wagen zur Fahndung aus. Bei der späteren Kontrolle in Wiesbaden konnte der 32-jährige Fahrer und mutmaßliche Dieb keinen Führerschein vorweisen. Den Lieferwagen samt der Pakete stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell