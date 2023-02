Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann in Gewahrsam

Weil er am Donnerstagmorgen im Rathaus am Adenauerplatz negativ aufgefallen ist und zunehmend aggressiv wurde, hat die Polizei einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann legte sich zunächst mit einem Rathausangestellten an und trat diesem gegenüber bedrohlich auf. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten reagierte der offenbar in Rage geratene Mann aufbrausend und vollkommen uneinsichtig. Nachdem sich der 37-Jährige nur bedingt beruhigen ließ, er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam und damit zu rechnen war, dass er erneut den Konflikt beim Amt suchte, musste er den restlichen Tag in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Friedrichshafen

Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Ehemann in Rage

Nachdem ein Taschendieb am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Mühlöschstraße / Ailinger Straße zugeschlagen hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 55-Jährige hatte die Ailinger Straße mit ihrem Rad überquert und hielt daraufhin kurz an. Kurz darauf soll sich ein Jugendlicher genähert und die Handtasche der Frau aus dem Fahrradkorb gestohlen haben. Daraufhin rannte der Dieb in Richtung Schmitthennersiedlung davon. Der junge Mann wird als 15 - 17 Jahre alt, schlank und etwa 180 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer aufgezogenen Kapuze und einer schwarzen Hose. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme des Täters. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei daher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Wie die Ermittlungen ergaben, soll der stark alkoholisierte 57-jährige Ehemann des Diebstahlopfers im Anschluss selbst auf die Suche nach dem Dieb gegangen sein. In deren Verlauf war er offensichtlich derart in Rage geraten, dass er um etwa 23.30 Uhr in der Paulinenstraße einen vollkommen fremden 49-jährigen Mann anging. Hochaggressiv soll er sein Gegenüber mit einer Taschenlampe zu Boden geschlagen und mit Tritten attackiert haben. Erst als Passanten einschritten, ließ der Mann von weiteren Übergriffen ab. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 49-Jährigen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Den 57-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille hatte, erwartet nun eine Anzeige. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand er polizeilichen Ermittlungen, die der Polizeiposten Altstadt übernommen hat.

Kressbronn

Schockanruf - Bankmitarbeiterin vereitelt Übergabe

Eine Welle von sogenannten "Schockanrufen" rollte gestern, Donnerstag, wieder über den Bodenseekreis hinweg. Die Betrüger, die sich in den hinlänglich bekannten Maschen als nahe Angehörige, Polizisten oder Staatsanwälte ausgaben, versuchten dabei zahlreiche Bürger zu überrumpeln und zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. Der große Teil der Angerufenen legte umgehend auf. Eine 81-jährige Frau aus dem Bereich Kressbronn schenkte der Geschichte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall hatte und nun eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe erforderliche sei, jedoch Glauben. Von den Telefonbetrügern instruiert begab sie sich zu einer Bank, um den geforderten fünfstelligen Euro-Betrag abzuheben. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde jedoch sofort hellhörig und lehnte die Auszahlung, trotz der Hartnäckigkeit der Seniorin, ab. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs.

Überlingen

In Gegenverkehr gefahren

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 auf Höhe Nußdorf. Ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und kam aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit einem Lastwagen kollidierte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich der Sachschaden den ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 15.000 Euro, am Lastwagen auf rund 5.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Falschfahrer ausgewichten - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Fahrmanöver am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Unteruhldingen sucht die Polizei Zeugen. Eine 19-jährige VW-Fahrerin gibt an, dass ihr ein weißer VW-Bus ohne Beleuchtung auf ihrer Spur entgegengekommen sein soll und sie diesem ausweichen musste. Dabei kam sie im Grünstreifen zum Stehen, Sachschaden entstand nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den unbekannten Falschfahrer eingeleitet und bittet nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Sonntagvormittag und Montagmittag einen VW Polo beschädigt, der auf dem Parkplatz des Friedhofs Mimmenhausen abgestellt war. Der Unfallverursacher beschädigte den Pkw am rechten Heck und fuhr dann einfach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

