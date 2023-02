Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Alkoholisiert Unfall verursacht

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr eine 43 Jahre alte Autofahrerin in der Riedlinger Straße. Die Frau prallte mit ihrem Pkw gegen eine Ampel und verursachte insgesamt einen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Weil die Autofahrerin bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch, führten die verständigten Polizisten einen Alkoholtest bei der 43-Jährigen durch. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille zum Vorschein brachte, musste die Unfallverursacherin die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und noch vor Ort ihren Führerschein abgeben. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Mengen

Alkoholisiert am Steuer

Weil ein Alpha-Romeo-Fahrer am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Beizkofer Straße mit Schlangenlinien unterwegs gewesen ist, haben Zeugen die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Mann, der seinen Pkw zwischenzeitlich abgestellt hatte, ausfindig machen und führten mit bei dem 46-Jährigen einen Alkoholtest durch. Weil dieser über zwei Promille ergab, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und behielten seinen Führerschein ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell