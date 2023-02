Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 17.30 Uhr im Friedrichshafener Uferpark sucht die Polizei Zeugen. Drei Jugendliche waren mit einem Erwachsenen bei den öffentlichen Toiletten im Bereich einer Gastronomie in Streit geraten, in dessen Verlauf auch mit einer Flasche zugeschlagen worden sein soll. Die Beteiligten wurden bei dem Konflikt leicht verletzt. Der genauere Hergang ist bislang noch nicht näher bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Weil er nach einem Unfall am Mittwochmorgen in der Röntgenstraße einfach weitergefahren ist, muss ein 60 Jahre alter Taxifahrer mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Beim Verlassen eines Grundstücks nahm der Fahrdienst-Lenker einer 44-Jährigen Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Anstatt sich um den Sachschaden, der insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert wird, zu kümmern, fuhr der 60-Jährige einfach davon. Er konnte von der Polizei ermittelt werden und kam daraufhin zur Unfallstelle zurück. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Friedrichshafen

Rollerfahrerin fährt Pkw auf

Verletzungen hat sich eine 20 Jahre alte Motorroller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Bodenseestraße zugezogen. Sie hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende BMW-Lenker auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Bei der Kollision erlitt die junge Frau eher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. An ihrem Zweirad entstand rund 1.000 Euro Schachschaden, am BMW beläuft sich dieser auf etwa 5.000 Euro.

Tettnang

Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht

Unbekannte haben mutmaßlich über das vergangene Wochenende in der Bahnhofstraße unerlaubt einen Müllsack abgestellt, in dem sich unter anderem auch säurehaltige Flüssigkeiten befanden. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen illegaler Müllablagerung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Personen beobachtet haben, die den schwarzen Müllsack dort abgelegt haben, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Mann ohne Bahnticket beleidigt Polizisten

Nachdem ein 27-jähriger Mann am frühen Dienstagabend zunächst ohne Ticket Bahn gefahren ist und im Anschluss die hinzugerufenen Polizisten beleidigt hat, muss er mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Ein Fahrkartenkontrolleur hatte ihn erwischt, woraufhin der 27-Jährige seine Personalien nicht nennen wollte. Auch gegenüber den Beamten konnte und wollte er sich nicht ausweisen, weshalb er die Streife mit zum Polizeirevier begleiten musste. Bei den weiteren Maßnahmen betitelte er die Polizisten mit Beleidigungen und verhielt sich vollkommen uneinsichtig. Nachdem die Identität des Mannes geklärt war, wurde er auf freien Fuß entlassen. Auf den Mann kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

