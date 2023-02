Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Garagenschlösser beschädigt

Mit Sekundenkleber hat ein Unbekannter am Mittwochabend zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr die Schlösser von fünf Garagen im Fasanenweg zugeklebt. Diese ließen sich dadurch nicht mehr öffnen. Wie hoch der Schaden ist, der dadurch entstand, wird aktuell geprüft. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen nach dem Täter eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Mann in Polizeigewahrsam genommen

Die Nacht in einer Arrestzelle der Polizei verbracht hat ein 43-Jähriger. Der Mann war am Mittwoch gegen 20.15 Uhr aufgefallen, als er mit einer Flasche im Gewerbegebiet Schwanenstraße auf mehrere Autos eingeschlagen hat. Ob an diesen ein Schaden entstanden ist, wird aktuell geprüft. Die hinzugerufene Polizei nahm den augenscheinlich sturzbetrunkenen Mann mit und brachte ihn, da ihn sonst niemand in Obhut nehmen konnte, über Nacht in die Gewahrsamszelle. Er hat nun mit einer Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen.

Horgenzell

Auto gestohlen

Ein in Hasenweiler abgestellter VW Polo Coupé wurde in der Nacht zum Mittwoch gestohlen. Der Täter fand den unverschlossenen Wagen in einem Carport in der Ortsmitte vor. Weil nach derzeitigen Erkenntnissen auch der Schlüssel im Zündschloss des metallic-blauen Fahrzeugs mit Friedrichshafener Zulassung steckte, hatte der Täter leichtes Spiel. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder denen der Wagen anderweitig aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Verkehrsunfall bei Gschwend

Totalschaden ist an zwei Autos entstanden, die am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der L 308 zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney zusammengestoßen sind. Ein 20 Jahre alter Opel-Lenker, der in Richtung Ellmeney unterwegs war, kam während der Fahrt leicht nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Fiat einer entgegenkommenden 40-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Autos von der Straße und in den Grünstreifen. Die Lenker der Wagen wurden jeweils leicht verletzt und wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch untersucht wurden. Abschleppdienste kümmerten sich um die Fahrzeuge und transportierten diese ab.

Wangen

Verkehrsunfälle auf Niederwangener Kreuzung

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich am Mittwoch an der Niederwangener Kreuzung ereignet. Gegen 22 Uhr wollte ein 22 Jahre alter VW Polo-Lenker die Kreuzung in Richtung Niederwangen queren und nahm dabei einem 19-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt. Während die Pkw dabei so schwer beschädigt wurden, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten, blieben die Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. Bereits am Morgen, gegen kurz nach 10 Uhr, waren auf der Kreuzung ein Lkw und ein Opel zusammengestoßen. Der 62 Jahre alte Schwerlastlenker nahm einem aus Richtung Wangen kommenden Gleichaltrigen in einem Opel die Vorfahrt. Der Opel-Lenker verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der bei der Kollision entstand, wird am Opel auf rund 11.000 und am Lkw auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Kißlegg

Auto angefahren - Verantwortlicher flüchtig

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Vogt, nachdem zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der St.-Anna-Straße ein geparkter VW angefahren wurde. Der Unfallfahrer verursachte an dem schwarzen VW Polo einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro und suchte danach das Weite, ohne die nötige Schadensregulierung zu veranlassen oder seine Personalien zu hinterlegen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Drei Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Die tiefstehende Sonne dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass der Lenker eines Pkw-Gespanns beim Abbiegen von der Elisabeth-Achler-Straße zwischen Bad Waldsee und Reute am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Gegen 16.15 Uhr wollte der 51 Jahre alte Mercedes-Lenker nach links nach St. Matthäus abbiegen und übersah dabei wegen der Sonneneinstrahlung, dass ihm ein 52-Jähriger in einem VW entgegenkam. Dieser prallte gegen den Anhänger des Gespanns und schob diesen gegen einen Skoda, dessen Fahrer von der St.-Matthäus in die Elisabeth-Achler-Straße abbiegen wollte. Durch den Unfall entstand am Anhänger des Mercedes ein Schaden von rund 3.000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 15.000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden, der am Skoda durch den aufgeschobenen Hänger entstand, wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der VW musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Aulendorf

Pkw auf Parkplatz von Lebensmitteldiscounter angefahren

Schaden von rund 1.000 Euro hat ein Autofahrer an einem Ford Focus hinterlassen, den er am Samstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Alte Kiesgrube" angefahren hat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell