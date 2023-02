Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Illmensee

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat im Zeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße vermutlich beim Rangieren einen Holzzaun beschädigt und ist anschließend davongefahren. Um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Unfall aufgenommen und sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer. Hinweise von Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein, stattdessen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem empfindlichen Bußgeld wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sowie Alkohol muss ein 25-Jähriger rechnen, der am Mittwochnachmittag in der Herbertinger Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten den Mercedes-Fahrer, der einräumte, keinen Führerschein zu besitzen. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellten die Einsatzkräfte darüber hinaus Anzeichen dafür fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Darüber hinaus ergab ein Alkoholtest bei dem Mann über 0,5 Promille. Der 25-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Wald

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radlader auf der Kreisstraße zwischen Sentenhart und Mindersdorf. Gegen 13.45 Uhr wollte der 60-jährige Fahrer eines VW den Radlader auf der Kreisstraße überholen, übersah hierbei jedoch, dass dieser im Begriff war, nach links auf einen Acker abzubiegen. Der Pkw kollidierte mit der Schaufel des Radladers, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Acker stehen. Ein Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus, der 19 Jahre alte Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Während an dem VW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, wir der Sachschaden am Radlader auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Owingen

Polizei sucht nach Verkehrsunfall nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Owingen und Taisersdorf sucht der Polizeiposten Pfullendorf nach Zeugen. Weil ihr eigenen Angaben zufolge in einer scharfen Kurve ein Pkw-Lenker auf ihrer Fahrspur entgegengekommen ist, musste eine Mercedes-Lenkerin ausweichen und kollidierte hierbei mit der dortigen Leitplanke. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der bislang unbekannte Unfallbeteiligte soll seine Fahrt indes unbeirrt fortgesetzt haben. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet etwaige Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf den entgegenkommenden Autofahrer geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

