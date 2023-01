Lampertheim (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Liebigstraße rückte am Samstag (14.01.), in der Zeit zwischen 6.00 und 12.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Unbekannten durch ein Fenster in das Haus ein. Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten sie mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die weiteren ...

