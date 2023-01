POL-DA: Biblis: Diebe suchen Kindergarten heim

Viernheim (ots) - Ein Wohnhaus "Am Altrohlauer Platz" geriet am Freitag (13.01.), in der Zeit zwischen 17.30 und 19.50 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher sämtliche Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck und Geld in die Hände. Wer verdächtige Beobachtungen ...

mehr