LPI-NDH: Arbeitsmaschinen gestohlen

Großmehlra (ots) - Auf dem Festgelände des BMW Treffens in Obermehler klauten Unbekannte am Sonntag, zwischen 9.30 und 12 Uhr drei Zelte mit Zubehör, die in einem Rollcase verpackt waren. Der Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

