Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Werksgebäude in Oberhofen

Unberechtigt in ein Werksgebäude in der Untereschacher Straße eingedrungen ist ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag. Er gelangte mutmaßlich über eine Kellertür ins Innere, brach mehrere Türen auf und durchwühlte Schubladen. Was letztlich gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Polizei muss bei handfestem Streit einschreiten

Nach einem Trinkgelage am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Florianstraße sind eine 47 Jahre alte Frau und ein gleichaltriger Mann aufeinander losgegangen. Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen zwischen den erheblich Betrunkenen verletzten sie sich gegenseitig durch Schläge und Tritte mehrfach, sodass letztlich die Polizei einschreiten musste. Die Beamten verwiesen die 47-Jährige der Wohnung des Mannes, der aufgrund der Schwere seiner Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da die Frau sich weigerte zu gehen und sich gegen die Polizisten zur Wehr setzte, als diese sie aus der Wohnung schoben, wurde ihr der Polizeigewahrsam erklärt. Die Nacht zum Freitag verbrachte sie in einer polizeilichen Arrestzelle. Auf sie kommen nun die Kostenrechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei sowie Strafanzeigen wegen Widerstands und gefährlicher Körperverletzung zu. Auch der 47-jährige Wohnungsinhaber hat mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Grünkraut

In Sportheim eingebrochen

Ein Einbrecher ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Sportheim in der Tulpenstraße eingestiegen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und durchsuchte mehrere Schubladen. Augenscheinlich entwendete der Täter allerdings nichts. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Isny

Hinweise auf Traktorfahrer von Polizei erbeten

Der Fahrer eines grünen Traktors mit Anhänger hat am Donnerstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr im Henglerweg für eine Spur der Verwüstung gesorgt. Der Traktor-Lenker, der als Mann mittleren Alters und von kräftiger Statur beschrieben wurde, musste wegen der engen Fahrbahn mehrmals rangieren und beschädigte dabei die Flurstücke, Zäune und Schilder an mehreren Grundstücken. Der entstandene Schaden dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. Der Unfall-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Auto beschädigt

Ein in der Straße "Hohe Linde" geparkter Mercedes wurde am Donnerstagabend zwischen 20 und 21 Uhr beschädigt. Der Täter bewarf die Frontscheibe mit Dreck und Sägespänen und beschädigte einen Außenspiegel. Zudem wurde ein Zettel an dem Pkw hinterlassen, mit dem Hinweis, dass der Fahrer bescheiden geparkt habe. Da durch die Aktion ein Schaden von mehreren hundert Euro an dem Mercedes entstanden sind, ermittelt nun die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Weingarten

Bargeld und wertvolle Münzen haben Betrüger am Donnerstagnachmittag erbeutet, indem sie eine 88 Jahre alte Seniorin hereingelegt haben. Die Täter gaukelten der lebensälteren Dame am Telefon vor, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun im Gefängnis sitze. Nur durch das Leisten einer Kaution könne sie befreit werden. Die Täter holten einige Stunden später den gesamten Tresor, in dem die Frau ihre Wertgegenstände aufbewahrt hatte, in deren Wohnung ab. Erst im Nachgang, als die Seniorin Kontakt zu ihrer Schwiegertochter hatte, fiel der Schwindel auf. Die Polizei ermittelt gegen die Betrüger. Personen, die zwischen 17.30 und 18 Uhr im Bereich um die Lübecker Straße Männer mit einem Tresor gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Auch in zahlreichen anderen Haushalten im Ländle klingelten gestern wieder die Telefone und die Betrüger versuchten mit dem sogenannten Schockanruf, ihre Opfer zu überrumpeln und zur Herausgabe von Wertgegenständen und Geld zu bewegen. Die Polizei warnt nochmals eindringlich: Seien Sie misstrauisch am Telefon, wenn Sie nach Besitztümern und Wertgegenständen gefragt werden! Trauen Sie nicht allen Anrufern, hinterfragen Sie kritisch und versichern Sie sich, falls Ihnen Geschichten nicht glaubhaft erscheinen. Lassen Sie sich vor allem nicht zeitlich unter Druck setzen. Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter 110. Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Zudem bietet das Polizeipräsidium Ravensburg auch Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und "unterwegs" an. Die Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

Bad Waldsee

Auseinandersetzung in Gaststätte

Mit einem geschwollenen Auge hat der Abend für einen 25-Jährigen in einem Lokal am Gut-Betha-Platz geendet. Der junge Mann war mit einem 43-Jährigen in Streit geraten, der ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht schlug. Den Angreifer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, während sein Kontrahent zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell