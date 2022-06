Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl einer Rüttelplatte

Landkreis Sömmerda (ots)

Von einer Baustelle im Gewerbegebiet "Kölleda-Kiebitzhöhe" entwendeten Diebe am Wochenende eine Rüttelplatte. Dazu lösten die Täter die Verschraubung des Bauzaunes und verschafften sich so Zutritt zu dem Gelände. Anschließend entwendeten sie die ungefähr 400 Kilogramm schwere Baumaschine. Der entstandene Schaden durch den Diebstahl wurde auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Manfred-von-Ardenne-Straße in Kölleda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0135829 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

