Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit frisiertem Roller unterwegs

Mit einer Anzeige muss ein Jugendlicher rechnen, den Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend im Stadtgebiet gestoppt haben. Die Beamten waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als dieser mit seinem Sozius auf einem Motorroller unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt offenbar modifiziert worden war und deutlich schneller als zugelassen fährt. Darüber hinaus konnte der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizisten stellten den frisierten Roller zur weiteren Überprüfung sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen ein.

Kressbronn

Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Donnerstagvormittag kurz nach 11 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Radfahrer fuhr auf der Kirchsteige in Richtung Ortsmitte und missachtete an der Einmündung der Bergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Der 18-Jährige kollidierte mit der Front des Opels und stürzte auf die Straße. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Markdorf

Vorfahrt genommen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Eisenbahnstraße ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Der Fahrer eines hellen Lieferwagens fuhr von einem Firmengelände auf die Straße und nahm dabei einem Pedelec-Fahrer die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um einen Unfall zu verhindern, und kam dabei fast zu Fall. Der als grauhaarig, etwa 50 - 55 Jahre alt und korpulent beschriebene Lenker des Lieferwagens bemerkte seinen Fahrfehler offenbar und soll dem Radler daraufhin lediglich den Mittelfinger gezeigt haben, bevor er davonfuhr. Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine Pedelec-Fahrerin, die hinter dem Radler unterwegs war und kurz Kontakt zu diesem hatte, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 bei der Polizei zu melden.

Markdorf

Angekündigter Ladendiebstahl

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall hatten es die Beamten des Polizeipostens Markdorf am Donnerstagvormittag zu tun. Ein 32-jähriger Mann hatte in einem Lebensmitteldiscounter gestohlen und seine Tat sogar zuvor per E-Mail bei der Polizei angekündigt. Grund für den Diebstahl war seinen Angaben zufolge ein akuter finanzieller Engpass und der drohende Verlust seiner Wohnung. Nachdem die Polizisten den Mann antrafen, reagierte er jedoch nicht mehr ganz so kooperativ. Er musste die Polizisten auf den Polizeiposten begleiten und verhielt sich dort aufbrausend und aggressiv. Als er kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden musste, war er offenbar so frustriert, dass er aus Trotz ungehemmt in die Zelle urinierte. Nachdem der Mann sich wieder beruhigt hatte, erklärte er sich freiwillig zum Putzen bereit. Weil er immer wieder über Hunger klagte, organisierten die Beamten dem 32-Jährigen bei der "Tafel" ein paar Lebensmittel, um weitere Diebstähle an dem Tag zu verhindern. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Markdorf

Rückleuchten mutwillig eingeschlagen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Rücklicht eines in der Straße "Am Sportplatz" abgestellten VW Golf eingeschlagen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen der offenbar mutwilligen Tat. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 23.45 Uhr und 0.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, nehmen die Beamten unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Markdorf

Glasscheibe beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr die Außenscheibe eines Lokals in der Poststraße beschädigt. Durch den Bruch der Glasscheibe entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/8040 entgegen. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an dem Pkw in der Straße "Am Sportplatz" besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell