Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Jugendlicher ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Opel in Sindelfingen unterwegs. Im Bereich der Böblinger Straße und der Straße "Am Hirnach" fiel das Fahrzeug des 17-Jährigen einem 22-jährigen Zeugen auf, da an dem Opel Kennzeichen angebracht waren, welchem im April 2022 dem Zeugen gestohlen wurden. Der 22-Jährige konnte den 17-Jährigen stoppen und die Polizei verständigen. Daraufhin ergriff der 17-Jährige zu Fuß die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte stellten im Opel ein Paket fest, welches auf den 17-Jährigen adressiert war. An der Wohnanschrift konnte der 17-Jährige sowie dessen Vater angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Zudem konnte ermittelt werden, dass der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In den Kellerräumen des Wohnhauses konnten insgesamt 17 Einzelkennzeichen aufgefunden werden, die in der Vergangenheit gestohlen wurden. Der 17-jährige, der bereits wegen ähnlichem Delikt polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell