Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Flächenbrand im Bereich der Kreisstraße 1666

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Wehrkräften der Feuerwehren aus Remseck am Neckar, Ludwigsburg, Kornwestheim, Marbach am Neckar und Bietigheim rückte am Dienstag gegen 18:00 Uhr in den Bereich der Kreisstraße 1666 und der Landstraße 1100 nach Remseck am Neckar aus, da hier ein Getreidefeld in Flammen stand. Unweit des Industriegebiet Rainwiesen standen zunächst rund 6.000 Quadratmeter Feldfläche in Flammen. Durch den Wind breitete sich das Feuer rasch aus und griff auf umliegende Felder über. Örtliche Landwirte zogen Schneisen in die Felder, sodass ein weiteres Ausbreiten der Flammen unterbunden werden konnte. Die Wehrkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer anschließend löschen. Insgesamt fielen rund 15.000 Quadratmeter Feldfläche den Flammen zum Opfer. Der entstandene Sachschaden an der landschaftlichen Ertragsfläche kann noch nicht näher beziffert werden. Ebenso dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung der Flammen musste die Kreisstraße 1666 während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Auch die Landesstraße 1100 wurde aus Richtung Neckargröningen für rund 90 Minuten gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

