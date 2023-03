Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann randaliert auf Straße und in Wohnung (20.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

In einem Ausnahmezustand befunden hat sich ein Mann, der am Montag gegen 13 Uhr vor einem Haus in der Bertha-von Suttner-Straße randalierte. Ein polizeibekannter 39-Jähriger beschädigte zunächst die Eingangstüre eines Hauses. Als die Polizei eintraf, befand sich der Mann in einer Wohnung im dritten Stock eines benachbarten Mehrfamilienhauses. Von dort aus warf er vom Balkon Gegenstände in Richtung der Ordnungshüter, die den Wurfgeschoßen jedoch ausweichen konnten. Die Beamten nahmen den Mann kurze Zeit später fest, als er in Begleitung einer 38-jährigen Frau das Haus verließ. Der Randalierer war betrunken, stand unter Drogeneinfluss und die Polizei fand bei ihm auch noch geringe Menge Drogen. Sie ermittelt jetzt gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

