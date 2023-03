Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis)Frontalzusammenstoß mit tödlichem Ausgang auf der B 27 in Höhe Schwenninger Flugplatz (21.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montagabend kam es kurz vor 19 Uhr auf der B 27 in Höhe des Schwenninger Flugplatzes zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 41-jähriger Autofahrer tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Pkw die B 27 von Schwenningen in Richtung Rottweil. Gleichzeitig befuhr ein Lkw mit Auflieger die B 27 in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Flugplatzes Schwenningen geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das vordere linke Eck des Lkw. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Lkw nach links in den Straßengraben und begrub teilweise den Pkw. Der Lkw samt Auflieger kippte hierbei um. Er war mit großen Papierrollen beladen. Der Pkw-Lenker erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen und wurde im Unfallwrack eingeklemmt. Nach dem Aufprall geriet der Pkw in Brand. Dieser Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Der Lkw-Fahrer erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Die B 27 ist aktuell noch bis auf Weiteres voll gesperrt. Der umgekippte Lkw blockierte einen Teil der Fahrbahn. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurden durch ein Bergeunternehmen zunächst die tonnenschweren Papierrollen anderweitig verladen, danach wird das Zugfahrzeug sowie der Auflieger aufgestellt. Zur Klärung der Unfallursache wurde vor Ort ein Unfallgutachter bestellt, die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die Unfallermittlungen vor Ort übernommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 162 000.- EUR geschätzt. Zur Klärung des Unfallherganges werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 0741/34879-0 zu melden.

