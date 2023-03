Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 75-jähriger Vermisster tot aufgefunden - Nachtragsmeldung (09.03.2023)

Radolfzell (ots)

Der seit 19.02.2023 vermisste 75-jährige Mann aus Radolfzell, der nach einem Spaziergang nicht mehr an die Wohnanschrift zurückkehrte, ist am gestrigen Dienstag von einem Förster im nördlich von Singen gelegenen Waldgebiet "Großer Tannenwald" tot aufgefunden worden. Es ergaben sich keine Hinweise auf Fremdweinwirkung. Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Ursprungsmeldung vom 20.02.2023:

Am späten Nachmittag des Sonntags hat die Polizei die Suche nach einem vermissten 75-jährigen Mann, Helmut M. aus Radolfzell, aufgenommen. Helmut M. verließ gegen 10 Uhr seine Wohnanschrift, um einen Spaziergang, in der Regel entlang des Sees zu unternehmen und wollte nachmittags wieder zurück sein. Seither ist der Mann verschwunden. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes mit einer beginnenden Demenz und einer diabetischen Erkrankung muss davon ausgegangen werden, dass sich der 75-Jährige mittlerweile in einer hilflosen eventuell auch lebensbedrohlichen Lage befindet.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Mantrailern der Hundestaffel und einem Polizeihubschrauber sowie mit DRK-Rettungskräften führten bislang nicht zum Auffinden des 75-Jährigen.

Der Vermisste verließ gegen 10 Uhr die Wohnanschrift im Bereich der Konstanzer Straße und begab sich mutmaßlich auf einen Spaziergang in Richtung Seestraße Mettnau oder auch entlang des Sees im Bereich Radolfzell-Weinburg. Helmut M. trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen blauen Anorak, eine Jeanshose sowie eine graue Woll-Strickmütze. Er ist etwa 173 Zentimeter groß, schlank, hat kurze graue Haare und ist Brillenträger.

Ein Bild des 75-jährigen Mannes ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

- Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung wurde zwischenzeitlich gelöscht -

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0, das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

