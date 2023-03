Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Hochwertige Autoräder aus Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag haben unbekannte Täter mehrere Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Hans-Sauerbruch-Straße gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 07 Uhr und 19 Uhr in die zu dem Mehrfamilienhaus Nummer 7 gehörende Tiefgarage und entwendeten dort vier auf einem Parkplatz gelagerte Räder eines Audi Q7 mit Nokian Reifen der Größe 285/45 R 20 und mattschwarzen Felgen der Marke Ronal R55 SUV im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Tiefagarage der Hans-Sauerbruch-Straße 7 aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

