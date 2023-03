Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Autobahn- Zeugen gesucht

Deißlingen A81 (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Villingen. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der A 81 von Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs und überholte ein weißes Wohnmobil. Gleichzeitig wechselte der unbekannte Fahrer des Wohnmobils von der rechten auf die linke Fahrspur. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 40-Jährige seinen VW stark ab. Hierbei kam sein Auto ins Schleudern und prallte mit der Mittelschutzleitplanke zusammen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741 34879-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell