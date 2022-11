POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Overath (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag (20.11.), 18:00 Uhr, und Dienstag (22.11.), 14:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße in Vilkerath eingebrochen. In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin haben die Einbrecher den Balkon der Wohnung in Hochparterre erklommen und dann ein Fenster aufgehebelt. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und entwendeten Modeschmuck ...

