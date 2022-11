Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher steigen über den Balkon ein

Overath (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (20.11.), 18:00 Uhr, und Dienstag (22.11.), 14:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße in Vilkerath eingebrochen.

In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin haben die Einbrecher den Balkon der Wohnung in Hochparterre erklommen und dann ein Fenster aufgehebelt.

Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und entwendeten Modeschmuck von geringem Wert sowie einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wenden sich bitte stets an die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 oder die bekannte Notrufnummer 110. (ct)

