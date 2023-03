Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck - Schuhfranz Liptingen, L 440, Lkr. Tuttlingen) Beim Überholen frontal in entgegenkommenden BMW gekracht - Unfall fordert zwei schwer und eine leicht verletzte Person

Neuhausen ob Eck - Schuhfranz Liptingen, L 440, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Unfall im Zuge eines Überholvorgangs, bei welchem ein Autofahrer und dessen Beifahrerin schwer sowie ein weiterer Autofahrer leicht verletzt worden sind, ist es am späten Montagvormittag auf der Landesstraße 440 zwischen Neuhausen ob Eck und dem Landgasthof Schuhfranz bei Liptingen, in der Nähe der Ederstetter Höfe gekommen. Ein 24-Jähriger fuhr kurz nach 11 Uhr mit einem 1er BMW - vom Landgasthof Schuhfranz kommend - hinter einem 40-Tonnen Lastwagen auf der L 440 in Richtung Neuhausen ob Eck. Etwa auf halber Strecke zwischen dem Schufranz und den Ederstetter Höfen setzte der junge Mann zum Überholen des Lastwagens an, obwohl aus Richtung Neuhausen ob Eck ein 72 Jahre alter Autofahrer zusammen mit einer gleich alten Beifahrerin mit einem BMW X2 entgegenkamen. In der Folge prallten beide Autos frontal aufeinander, wobei der 72 Jahre alte BMW-Fahrer und dessen Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige zog sich in seinem BMW leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch zusammen mit Notärzten eintreffende Rettungskräfte musste der ältere BMW-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber und die beiden anderen Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Während der Unfallaufnahme blieb die L 440 bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung und den Abtransport der beiden total beschädigten Autos. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von über 50000 Euro.

