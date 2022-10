Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Immer im Dienst Beamter stellt "Graffittler" auf dem Weg zum Dienst

Bild-Infos

Download

München (ots)

Bereits Ende Juli besprühten zwei zunächst unbekannte Jugendliche drei Treppenaufgänge am Haltepunkt Oberschleißheim großflächig. Ein Beamter der Bundespolizei entdeckte die Schmierereien auf seinem Heimweg vom Dienst und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Mehr als zwei Monate später stellte der Beamte die Schmierfinken am selben Haltepunkt. Am Morgen des 30. Juli stellte der Beamte die Besprühung auf seinem Heimweg vom Dienst fest. Als er am Abend zuvor an den Treppenaufgängen vorbeilief, waren diese noch unversehrt. Eine durchgeführte Videoauswertung erbrachte, dass ein Jugendlicher die Wände besprühte, während ein Zweiter "Schmiere stand". Die Personen konnten zunächst jedoch nicht identifiziert werden. Am 7. Oktober befand sich derselbe Beamte erneut auf dem Weg zum Dienst am Haltepunkt Oberschleißheim, als er einen der beiden Jugendlichen erblickte und zweifelsfrei wiedererkannte. Unverzüglich stellte er dessen Identität fest und eröffnete ihm den Tatvorwurf der Sachbeschädigung. Und der Zufall meinte es noch besser mit den Strafverfolgungsbehörden, denn auch der zweite Tatverdächtige wartete vor dem Bahnhof auf seinen Freund. Er versuchte sich der Identitätsfeststellung zunächst durch Flucht zu entziehen, konnte durch den Bundespolizisten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Festgestellten handelt es sich um einen 14-Jährigen aus Unterschleißheim und einen 16-Jährigen aus Oberschleißheim. Die durch die Besprühung versursachte Schadenshöhe wird mit 550 Euro beziffert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell