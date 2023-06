Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte flexen an Zigarettenautomaten

Olpe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21.06.2023) wurde der Polizei zwei verdächtige Personen gemeldet, die sich gegen 3.30 Uhr offenbar an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Bahnhof" zu schaffen machten. Einer der Männer wurde dabei beobachtet, wie er mit einem sog. "Winkelschleifer" den Automaten gewaltsam zu öffnen versuchte. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten die Täter jedoch von ihrer Tat abgelassen und sich unerkannt vom Tatort entfernt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. An dem Zigarettenautomaten entstanden erhebliche Beschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

