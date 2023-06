POL-OE: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht!

Lennestadt (ots) - Am Samstag (17.06.2023) verunglückte eine Mountainbikerin gegen 19.00 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der "Saalhauser Straße" und der Kreisstraße 27 in Gleierbrück. Die 39-Jährige hatte aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad verloren. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem ...

