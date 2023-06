Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sozius verletzt

Geseke (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bürener Straße in Höhe der Hausnummer 155. Eine 16-Jährige aus Rüthen befuhr mit ihrem Mofa und einem 16-jährigen Sozius aus Rüthen die Bürener Straße in Richtung Geseke. Sie bremste ihr Zweirad vor der Gelblicht zeigenden Ampel in Höhe des dortigen Autohofs ab. Dies übersah eine hinter ihr ebenfalls mit einer Mofa fahrenden 17-Jährige Rüthenerin. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der Sozius von dem Mofa stürzte. Er zog sich sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

