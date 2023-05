Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (29.04.2023)

Rottweil (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am frühen Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bundesstraße 14 verletzt worden. Eine 36-jährige Fahrerin eines Honda Akkord war auf der B14 von Rottweil herkommend in Richtung Neufra unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 5545 bog die Frau nach links ab. Hierbei stieß die Autofahrerin mit einem 44-jährigen Motorradfahrer zusammen, der mit einer Harley auf der B 14 von Spaichingen kommend in Richtung Rottweil fuhr. Der Harley-Fahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt die Höhe des an der Harley entstandenen Sachschadens auf rund 20.000 Euro und am Honda auf etwa 15.000 Euro.

