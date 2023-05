Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung in der Pauluskirche - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen, 29.04., bis Dienstagmorgen, 02.05., hat ein Unbekannter beziehungsweise eine Unbekannte auf der Orgel-Empore der Pauluskirche die Sitzbank der Orgel mit Farbstiften bemalt. Zudem hat der Täter oder die Täterin ein Notenheft mit einem Feuerzeug angesengt und dabei durch Brandspuren auch den Boden neben der Orgel beschädigt. Insgesamt richtete der oder die Unbekannte nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro an. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im fraglichen Zeitraum von Samstagmorgen bis Dienstagmorgen in oder an der Pauluskirche am Paulusplatz entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

