Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Lkr. Rottweil) Unfallflucht- Zeugen gesucht (29.04.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Steinhäuslebühl" gekommen. Ein unbekannter Autofahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten weißen VW Tiguan. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-4021 entgegen.

