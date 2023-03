POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ahrweiler (ots) - Ein etwa 70-jähriger Mann aus Ahrweiler, der als von der Flut geschädigter Bewohner aktuell das "Containerdorf" in der Kreuzstraße bewohnt, arbeitete am Samstag, 04.03.23 vormittags in seiner noch nicht bezugsfertigen Wohnung in der Walprozheimer Straße. In seiner Hofeinfahrt, mehrere Meter vom Straßenrand entfernt und in keinster Weise mit Sperrmüll zu verwechseln, stand eine fast neuwertige ...

mehr