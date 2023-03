Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugentwendung

Fahrzeugbrand

Unfallflucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bereits am frühen Morgen, des 05.03.2023, wurde der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Diebstahl eines Transporters in der Grafschaft-Oeverich gemeldet. Anfangs gab es keine Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin. Im Laufe des Vormittags wurde das entwendete Fahrzeug im Bereich Lantershofen aufgefunden. Der vorherige Versuch das Fahrzeug in Brand zu setzen, schlug fehl. Nach weiteren Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit der Polizei in Meckenheim konnte durch die hiesige Polizei ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Dem 33-jährigen wurde im sodann eine Blutprobe entnommen, da sich der Verdacht erhärtete die Tat bzw. Taten unter Einfluss von Alkohol begangen zu haben. In einer umfänglichen Vernehmung gab er die Fahrzeugentwendung im Bereich Grafschaft zu. Ebenso gab er zu, dass er in der Nacht ein weiteres Fahrzeug benutzte, damit im Bereich Oedingen einen Verkehrsunfall verursachte, und das Fahrzeug schließlich mit einem Defekt im Bereich Arzdorf / Fritzdorf auf einem Feldweg entzündete. Dieses Fahrzeug brannte dabei komplett aus. Ebenso wurde durch das Geständnis bekannt, dass er beide Fahrzeuge führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und wie schon erwähnt dies unter dem Einfluss von Alkohol tat. Der Mann war bereits mehrfach in diesem Deliktsbereich polizeilich bekannt. Trotzdem musste er, nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt, vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Den Täter erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

