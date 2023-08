Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Mit rund 180 km/h unterwegs

Mit rund 180 km/h war am Donnerstagmittag ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer auf der B 32 zwischen Nollhof und Jungnau unterwegs. Dabei hat der Autofahrer offensichtlich nicht die Rechnung mit der Polizei gemacht. Eine zivile Videostreife der Verkehrspolizei Sigmaringen zeichnete das Fahrverhalten auf und stoppte den Mann. Er wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt und muss mit einem mehrmonatigen Fahrverbot sowie einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Veringenstadt

Unbefugt Baustellenmaschine benutzt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbefugt eine Arbeitsmaschine auf einer Baustelle an der B 32 benutzt haben. Die Personen fuhren mit dem hydraulischen Gerät, mit dem Stahlträger in den Boden gerammt werden können, auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort probierten sie ihr Können und rammten einen Träger in den Boden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigeren dreistelligen Euro-Betrag beziffert, das Polizeirevier Sigmaringen nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Deutlich zu tief ins Glas geschaut

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 58 Jahre alter Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagnachmittag in der Laizer Straße gestoppt haben. Bei einem Alkoholvortest brachte es der Mann unrühmlicherweise auf über drei Promille. Er musste seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten. Den 58-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pfullendorf

Feuerwehr rückt zu kleinerem Brand aus

Zu einem glücklicherweise nur kleineren Brand sind am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr und die Polizei auf ein Freizeitgelände in der Straße "Zum Eichberg" ausgerückt. Auf einer Grünfläche waren Stroh- oder Düngereste in Brand geraten, wobei das nahgelegene Buschwerk durch den Regen noch feucht war und vom Feuer verschont blieb. Die Einsatzkräfte konnten daher zeitnah wieder abrücken. Ob der Brand möglicherweise durch Zündeleien Unbekannter entstand, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Pfullendorf.

Meßkirch

Diebstahl schnell aufgedeckt

Wegen Diebstahls erstattete die Angestellte einer Tankstelle am Montag Anzeige beim Polizeiposten Meßkirch. Zwei Teenager hatten sich gegen 12 Uhr in die Tankstelle begeben und dort offensichtlich gemeinsam mehrere E-Zigaretten geklaut. Während einer der Beiden die Verkäuferin ablenkte, steckte der Zweite sechs elektronische Zigaretten in seinen Rucksack. Anschließend rannte das Duo davon. Anhand der Videoaufnahmen konnte der Fall jedoch schnell geklärt werden. Die Beamten erkannten das Duo und stellten bei diesem zumindest einen Teil der Beute sicher. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Sachschaden an Pkw

Unklar ist derzeit, wie am vergangenen Freitag, dem 28.07., ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Euro-Betrags an einem Opel entstanden ist. Der Wagen einer 70-Jährigen war nachmittags gegen 14.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Max-Eyth-Straße geparkt, erst später stellte die Halterin den Schaden an ihrem Pkw fest. Weil derzeit offen ist, ob die Frau möglicherweise selbst einen anderen Pkw gestreift hat oder ihr Wagen von einem Unbekannten touchiert wurde, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau um Hinweise. Personen, die auf dem Parkplatz einen entsprechenden Unfall beobachtet haben, oder deren Pkw nach einem Aufenthalt auf dem Parkplatz entsprechende Schäden aufgewiesen hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

