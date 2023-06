POL-GT: Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (14.06., 10.15 Uhr) kam es in der Straße Westenkamp zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fußgängerin geriet unter einen Müllanfuhr-Lkw. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Am Mittwoch (21.06.) erlag sie dort ihren schweren Verletzungen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5533682 Rückfragen bitte an: Polizei ...

