POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Benningen am Neckar: 28-Jähriger nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstagnachmittag (04.07.2023) in Untersuchungshaft, nachdem er verdächtig ist, in der Nacht zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der Tatverdächtige am Dienstag gegen 01:10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Blankensteinstraße in Benningen am Neckar verschafft haben. Ein Bewohner wurde durch verdächtige Geräusche wach und überraschte den 28-Jährigen bei der Tatausführung. Er verwies ihn des Hauses und alarmierte die Polizei. Der zwischenzeitlich geflüchtete Tatverdächtige konnte im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen werden. In seiner Kleidung sowie seinen Taschen konnte eine Vielzahl an Schmuckstücken aufgefunden werden, bei welchen es sich um Diebesgut handeln dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Es besteht der Verdacht, dass der 28-Jährige für weitere Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein könnte. Hierzu hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen aufgenommen.

