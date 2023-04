Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Werkzeugkoffer gefunden - Eigentümer gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 15.3.2023 wurde am Bontekai in Wilhelmshaven ein Werkzeugkoffer gefunden.

Der Koffer stammt von der Marke Hilti und trägt die Bezeichnung TE 6-A36. In diesem befinden sich lediglich Zubehörteile für das entsprechende Werkzeug.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet den Eigentümer, sich unter 04421/942-0 zu melden.

