POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter beschädigt Pkw

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Straftat, zu der es am Mittwoch (05.07.2023) gegen 15.05 Uhr am Arsenalplatz in Ludwigsburg kam. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen einen 15- und einen 16-Jährigen an, die sich im Bereich der Sitzmöglichkeiten am Rande des Arsenalplatzes, nahe eines Schnellrestaurants in der Wilhelmstraße aufhielten. ...

mehr