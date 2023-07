Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 28-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, zu der es am Mittwoch (05.07.2023) gegen 17.20 Uhr "Auf dem Kies" in Besigheim kam. Eine 28 Jahre alte Frau joggte zunächst durch die Besigheimer Innenstadt, als sie in der Hauptstraße von einem noch unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann folgte ihr weiter und stellte ihr zahlreiche persönliche Fragen. Auf einem schmalen Fußweg auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters "Auf dem Kies" griff der Unbekannte der jungen Frau plötzlich an das Gesäß. Diese schrie daraufhin und rannte davon. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Er sei etwa 175 bis 180 cm groß, schlank, habe braune Augen, kurze schwarze Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem blauen Overall.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

