Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Diebstahl in der Kirchgasse - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntagmorgen (02.07.2023) zwischen 00:00 Uhr und 01:30 in der Kirchgasse in Waldenbuch einen schwarzen Scheinwerfer der Marke "Cameo" vom Typ "ZENIT B60". Insgesamt waren für die Veranstaltung am Schlossbogen zehn solcher mobilen Scheinwerfer aufgestellt. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Waldenbuch unter Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

