Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Fünf verletzte Personen und 25.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochabend auf der Bundessstraße 27 zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord. Kurz vor 22:00 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem VW Caddy von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg den linken von zwei vorhandenen Fahrspuren. Eine 33-Jährige befuhr mit ihrem E-Auto Kia Sportage aus Ludwigsburg kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. An der AS LB-Nord wollte sie nach links auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren und fuhr hierzu auf den rechten von zwei Linksabbiegerfahrstreifen und wartete an der "rot" zeigenden Lichtzeichenanlage. Als diese auf "grün" umschaltete fuhr die 33-Jährige los. Der 47-Jährige missachtete die für ihn auf "rot" umschaltende Lichtzeichenanlage und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Kia. Durch den Zusammenstoß kippte der VW Caddy zunächst auf die Beifahrerseite, schlitterte noch einige Meter auf der Fahrbahn, drehte sich weiter und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Im VW Caddy wurden neben dem Fahrer auch sein 19-jähriger Mitfahrer und seine 23- und 24-jährigen Mitfahrerinnen verletzt. Die 33-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Alle Personen wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahnen konnte die Unfallstelle gegen 00:30 Uhr wieder frei gegeben werden. Neben der Feuerwehr aus Ludwigsburg, welche mit starken Kräften vor Ort war, hatte der Rettungsdienst drei Rettungswagen, einen Krankentransportwagen und einen Notarzt eingesetzt. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell