POL-LB: Leonberg: 68-Jähriger wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Dienstag (04.07.2023) die Heckscheibe sowie den Heckspoiler eines Im Langen Feld in Murr geparkten Citroen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen. ...

mehr