Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag (04.07.2023) eine Fahrzeugscheibe eines Transporters ein, der in der Fuchshofstraße auf Höhe des Ludwig-Jahn-Stadions in der Ludwigsburger Oststadt geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Unbekannten Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Transporter dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

