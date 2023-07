Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in der Tiefgarage Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag (04.07.2023) um 23:13 Uhr in der Tiefgarage Bahnhofstraße, in einem abgeschlossenen Bereich, zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Schacht der Tiefgarage festgestellt werden. Nachdem die Feuerwehr sich Zugang zum Brandort verschafft hatte, konnte der Brand zügig gelöscht werden. Eine zunächst angedachte Räumung eines angrenzenden Gebäudes war nicht mehr notwendig. Eine Person wurde leicht verletzt, da sie sich zum Zeitpunkt des Brandes, schlafend in einem geparkten Pkw befunden hatte. Die Person wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell