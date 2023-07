Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Zwei Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr auf der L1125

Ludwigsburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag (04.07.2023) auf der Landesstraße 1125 (L1125) zwischen Bietigheim-Bissingen und Großsachsenheim. Eine 22-Jährige fuhr dort gegen 07:00 Uhr mit ihrem Fiat in Richtung Sersheim. Kurz nach der Biogasanlage Großsachsenheim kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 54-Jährigen, der in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die Fiat-Fahrerin schwere Verletzungen zu, der 54-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fiat der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro, der Sachschaden am Lkw beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L1125 war zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei bis gegen 10:40 Uhr zwischen der Abzweigung zur Ludwigsburger Straße und der Kreuzung zur L1141 (Oberriexinger Straße) in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Im Zuge der Unfallaufnahme setzte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auch eine Drohne zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell