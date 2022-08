Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört der Funktoröffner?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch (17. August 2022) bei einem Verdächtigen einen Funktoröffner gefunden. Weil der Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wem gehört die Fernbedienung?

Der Verdächtige war mit zwei weiteren Personen gegen 3:30 Uhr zunächst in der Waldstraße und dann in der Hauptstraße aufgefallen. Er gab an, den Funktoröffner an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße gefunden zu haben. Die Polizei bezweifelt die Darstellung und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Toröffners. Auf der Funkfernbedienung ist in gelber Farbe der Markenname "GENIE" aufgedruckt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

