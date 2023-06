Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeugmaschinen entwendet

Roßleben (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 08.06.23, 17:30 Uhr, bis Freitag, den 09.06.23, 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände am Gewerbering, indem sie vermutlich mittels Bolzenschneider den zwei Meter hohen Metallzaun aufschnitten. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zum Containeranbau vom Firmengebäude und entwendeten aus dem Verkaufsraum verschiedene neuwertige Werkzeugmaschinen in einem geschätzten Wert von 10.000, - Euro.

