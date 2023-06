Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw

Greußen (ots)

Am Samstag, den 10.06.23, gg. 02:41 Uhr, wurde der Besitzer eines Pkw Skoda Kodiaq in der Straße Brühl auf dumpfe Schlaggeräusche aufmerksam. Als er sich zum Fenster begab, konnte er noch eine männliche Person sehen, welche vor seinem im öffentlichen Verkehrsraum abgeparkten Fahrzeug stand und anschließend wegrannte. Bei der Begutachtung seines Pkw konnte der Fahrzeughalter diverse Beschädigungen an seinem Skoda feststellen. Augenscheinlich wurde durch den unbekannten Täter mittels eines unbekannten Gegenstandes auf die Motorhaube, Seitenscheibe, sowie die vordere und hintere Tür auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,- EUR.

