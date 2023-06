LPI-NDH: rücksichtsloser Fahrzeugführer

Heiligenstadt (ots) - Die Feuerwehr löschte am 10.06.2023 gegen 18:00 Uhr einen Böschungsbrand in Wingerode / Vor der Höhe im Bereich des Bahndammes. Unbekannte Personen hatten dort heiße Asche bzw. Glut an die Böschung gekippt, wodurch sich das trockene Gras entzündete. Die Brandfläche betrug ca. 20m x 2m. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

