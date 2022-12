Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Mann klaut Jacke

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 26-Jährigen, der am Donnerstagabend eine Jacke im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags von der Garderobe einer Gaststätte in der Fürst-Wilhelm-Straße an sich genommen hat. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen mit der Jacke im Stadtgebiet aufgreifen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Herbertingen

Feuerwehr rückt zu Heizungsbrand aus - Zwei Personen vorsorglich im Krankenhaus medizinisch betreut

Zum Brand eines Ölofens sind am Donnerstagmorgen Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst in den Gairleweg ausgerückt. Öl, das an einer Zuleitung der Heizung ausgesickert war, hatte sich entzündet und für eine Rauchentwicklung gesorgt. Während die Feuerwehr den Brand sofort löschen konnte, wurden die beiden Bewohner durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um eine Rauchgasintoxikation auszuschließen.

Hoßkirch / Mengen / Pfullendorf / Bad Saulgau

Internetbetrüger am Werk

Mehrere Personen haben am Donnerstag bei den Polizeidienststellen im Landkreis Sigmaringen Anzeige erstattet, nachdem sie Betrügern aufgesessen sind. Ein 27-Jähriger hatte über eine Internetplattform ein verlockendes Angebot entdeckt und für das Handy eines hochpreisigen Herstellers anstelle eines üblicherweise vierstelligen Euro-Betrags einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag überweisen. Nach der Überweisung blockierte der vermeintliche Verkäufer den Kontakt zu dem Interessenten, die Ware wurde nicht versandt. Ein 19-Jähriger wollte auf einer anderen Internetplattform ebenfalls ein Handy erwerben. Nach kurzem Kontakt mit dem Verkäufer überwies er einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Der Betrüger spielte jedoch vor, dass es ein Problem bei der Banküberweisung gegeben habe und überzeugte den Interessenten davon, den Betrag nochmals zu überweisen. Auch der 19-Jährige wurde im Anschluss blockiert, zu einem Versand der Ware kam es nicht. Andere Betrüger, die sich als vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter ausgaben, haben sich telefonisch bei einer 68-Jährigen gemeldet. Sie brachten die Frau dazu, ihnen einen Fernzugriff auf ihren PC zu gestatten. Im Weiteren griffen die Täter auf das Online-Banking ihres Opfers zu und überwiesen in mehreren Buchungen mittlere dreistellige Euro-Beträge. Dank dem schnellen Handeln der 68-Jährigen, die den Betrug nachträglich feststellte, konnten ihr durch die Bank bis auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag alle Beträge wieder zurückgebucht werden. In einem Fall blieben die Betrüger jedoch ohne Erfolg. Über eine Internetplattform schrieben sie einen 38-Jährigen an, der ein Fahrrad zum Verkauf anbot. Die Täter spielten Interesse vor und wollten den Verkäufer im Weiteren dazu bringen über einen Link rund 100 Euro angeblich als Versicherung bei einem Paketdienst "hinterlegt". Später sollte er das Geld direkt vom Paketdienst zurückerhalten. Als das dem 38-Jährigen merkwürdig vorkam, erkundigte er sich bei dem genannten Paketdienst und erhielt dort die Auskunft, dass ein derartiger Service nicht angeboten wird. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige gegen den vermeintlichen Interessenten. Die Polizei mahnt am Telefon und im Internet zu erhöhter Vorsicht. Überprüfen Sie insbesondere bei im ersten Moment besonders verlockenden Angeboten, ob offizielle Zahlungs- und Verkaufswege benutzt werden und vermeiden Sie Vorauszahlungen an Unbekannte.

